Із сином Шумахера сталося "невезіння десятиліття". Відео

Максим Іншаков Формула 1 23:12, 14.07.2020 Оновлено: 23:41, 14.07.2020

Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік не зміг завершити Гран-прі Штирії в Формулі-2 через спрацювання вогнегасника під час гонки.

Німецький гонщик посідав третє місце і наближався до середини заїзду, коли кермо на його боліді раптово стало заливати піною.

"Статистично раз у 10 років у гонці буває таке: маленький шматочок гуми з шини потрапляє в цей маленький перемикач на правій стороні і запускає вогнегасник. І це сталося зі мною, коли я їхав на третьому місці! Справжнє невезіння", – описав подію Мік в Instagram.

Instagram Міка Шумахера
Instagram Міка Шумахера

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексменеджер Шумахера розкрив "найбільш ідіотське рішення" Міхаеля.

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Міхаель Шумахер отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він упав, вдарившись головою об виступ скелі.

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Спорт Формула 1

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