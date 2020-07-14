Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік не зміг завершити Гран-прі Штирії в Формулі-2 через спрацювання вогнегасника під час гонки.

Німецький гонщик посідав третє місце і наближався до середини заїзду, коли кермо на його боліді раптово стало заливати піною.

"Статистично раз в 10 років в гонці буває таке: маленький шматочок гуми з шини потрапляє в цей маленький перемикач на правій стороні і запускає вогнегасник. І це сталося зі мною, коли я їхав на третьому місці! Справжнє невезіння", – описав подію Мік в Instagram.

З сином Шумахера сталося "невезіння десятиліття". Відео Instagram Міка Шумахера

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-менеджер Шумахера розкрив "саме ідіотське рішення" Міхаеля.

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Міхаель Шумахер отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він впав, вдарившись головою об виступ скелі.