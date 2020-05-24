"Я знаю, в якому він стані": Масса розповів про непросту ситуацію з Шумахером

Колишній пілот Формули-1 Феліпе Масса розповів, що обізнаний про стан здоров'я Міхаеля Шумахера, але не збирається розкривати цю інформацію з поваги до родини семиразового чемпіона.

Феліпе Маса і Міхаель Шумахер

"Я знаю, в якому стані знаходиться Міхаель, у мене є ця інформація. У нас завжди були досить близькі відносини. З його дружиною Корінною ми не так добре знайомі, адже вона не так часто приїжджала на гонки. Головне, що ми все знаємо – це що ситуація непроста. Зараз непростий період і ми повинні це поважати, як я роблю це у випадку з сім'єю Міхаеля. Якщо вони не хочуть розкривати інформацію про Міхаеля, то хто я такий, щоб зробити це? Я молюся за Міхаеля кожен день і мрію про те, щоб він одужав і одного разу знову з'явився на трасі", – цитує бразильця Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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