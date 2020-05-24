Головна Новини
24 травня • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

"Я знаю, в якому він стані": Масса розповів про непросту ситуацію з Шумахером

2.6т
Читати матеріал російською

Колишній пілот Формули-1 Феліпе Масса розповів, що обізнаний про стан здоров'я Міхаеля Шумахера, але не збирається розкривати цю інформацію з поваги до родини семиразового чемпіона.

Феліпе Маса і Міхаель Шумахер

Феліпе Маса і Міхаель Шумахер

"Я знаю, в якому стані знаходиться Міхаель, у мене є ця інформація. У нас завжди були досить близькі відносини. З його дружиною Корінною ми не так добре знайомі, адже вона не так часто приїжджала на гонки. Головне, що ми все знаємо – це що ситуація непроста. Зараз непростий період і ми повинні це поважати, як я роблю це у випадку з сім'єю Міхаеля. Якщо вони не хочуть розкривати інформацію про Міхаеля, то хто я такий, щоб зробити це? Я молюся за Міхаеля кожен день і мрію про те, щоб він одужав і одного разу знову з'явився на трасі", – цитує бразильця Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Міхаель Шумахер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Формула 1

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку