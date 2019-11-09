"Все життя": дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля

Дружина легендарного німецького пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера Корінна розповіла про підтримку з боку чоловіка. Саме гонщик підтримав її, коли вона захопилася кінним спортом.

Корінна з сином Міком

"Коли мені було 30 років, я дуже хотіла коня. Знаючи про це, Міхаель взяв мене з собою в Абу-Дабі, де ми вибрали мені скакуна. А на десятиліття нашої річниці, в 2005 році, він подарував мені ранчо. Я ніколи не забуду, кому я зобов'язана всім. я все життя буду вдячна чоловікові. Одного разу він сказав мені, що наша дочка буде краще працювати з кіньми. Тоді я обурилася і сказала, що це я цілі днями проводжу в стайні. Але він передбачив її таланти", - цитує Daily Mail дружину Шумахера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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