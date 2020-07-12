Вперше в історії: в Формулі-1 відбувся унікальний Гран-прі

На автодромі "Ред Булл Ринг" в Шпільберзi завершився другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Штирії, який пройшов вперше в історії королівських гонок, виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Також вперше в історії Ф-1 дві гонки поспіль пройшли на одному автодромі.

Британський гонщик, напередодні впевнено вигравши кваліфікацію, лідирував практично всю дистанцію, заслужено приїхавши на перше місце.

Другу сходинку посів його партнер по команді Валттері Боттас. Третім фінішував Макс Ферстаппен з Red Bull.

Уже на старті вибули пілоти Ferrari, які в першому ж повороті влаштували сутичку. В результаті аварії у Феттеля було зламано заднє крило і він був змушений завершити виступ. Шарль Леклер також зійшов з дистанції через пошкодження днища.

Гран-прі Штирії

Гран-прі Штирії

Гран-прі Штирії

Гран-прі Штирії

Гран-прі Штирії

Наступний Гран-прі пройде через тиждень, 19 липня, в Угорщині на Хунгарорінге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший етап сезону Формули-1, старт якого був відкладений через пандемію коронавiрусу, став фін Валттері Боттас з Mercedes.