Визначився чемпіон Формули-1

Максим Іншаков Формула 1 14:02, 15.11.2020 Оновлено: 14:22, 15.11.2020

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, вигравши Гран-прі Туреччини, достроково став чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1.

35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.

Британець став чемпіоном за 3 гонки до кінця сезону
Twitter Формули-1

Головний конкурент Хемілтона Валттері Боттас зайняв 14-е місце, втративши навіть теоретичні шанси відіграти відставання за три гонки.

Другим на турецькому етапі, що пройшов у найскладніших дощових умовах, сенсаційно приїхав Серхіо Перес з Force India. Третім фінішував Себастьян Феттель з Ferrari.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому Льюїс Хемілтон з рекордом виграв історичний Гран-прі Формули-1.

Коментувати
Спорт Формула 1

Дивіться також

Хрест на політичній кар'єрі Трампа

Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ із гранатомета – штаб ООС

Президент розповів, як уникнути локдауну в Україні

Плювок українцям від Кравчука

Київ накрила лавина грабежів: жінок роздягають на вулиці й нападають на дітей