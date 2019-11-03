6-кратний! Визначився чемпіон Формули-1 2019 року

Лідер команди Mercedes Льюїс Хемілтон став чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1 сезону 2019 року. Своє досягнення британський пілот оформив на 19-му етапі в американському Остіні.

Стартувавши лише з 5-го рядка, Хемілтон вдало скористався проблемами конкурентів, і вже до середини гонки вийшов на лідируючу позицію. В результаті Льюїс поступився лише партнеру по команді Валттері Боттасу.

Другого місця виявилося досить, щоб достроково офіційно стати 6-кратним чемпіоном світу.

Ferrari Гран-прі США провалили. У Себастьяна Феттеля з самого старту виникли проблеми з підвіскою і на 9-му колі вона остаточно зламалося, змусивши його достроково завершити виступ.

Шарль Леклер через слабку швидкiсть фінішував четвертим.

20-й, передостанній, етап Формули-1 пройде 17 листопада в бразильському Сан-Паулу.

результати гонки пілот команда час швидкість Піт 1. В.Боттас Mercedes 1: 33.55.653 197.006 2 2. Л.Хемілтон Mercedes +4.148 196.861 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +5.002 196.831 2 4. Ш.Леклер Ferrari +52.239 195.196 2 5. А.Елбон Red Bull +78.038 194.315 3 6. Д.Ріккардо Renault +90.366 193.897 1 7. Л.Норріс McLaren +90.764 193.883 2 8. К.Сайнс McLaren +1 коло 193.191 1 9. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 193.057 2 10. С.Перес Racing Point +1 коло 192.844 1 11. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 192.812 2 12. Д.Квят * Toro Rosso +1 коло 192.740 2 13. Л.Стролл Racing Point +1 коло 192.055 2 14. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 191.655 2 15. Р.Грожан Haas +1 коло 191.069 1 16. П.Гаслі Toro Rosso сход 191.477 3 17. Д.Расселл Williams + 2 кола 189.207 2 18. К.Магнуссен Haas сход 191.117 2 * До результату Данила Квята додано п'ять секунд за інцидент з Серхіо Пересом Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 36.169 (44 коло, 206,374 км / ч) причини сходів пілот команда коло Причина Феттель Ferrari 7 підвіска Р.Кубіца Williams 31 гідравліка Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 381 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 314 = 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 249 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 235 5. С. Феттель Scuderia Ferrari 230 6. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 84 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 80 8. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 77 9. Д.Ріккардо Renault F1 Team 46 10. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 44 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 41 12. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 37 = 13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 34 = 14. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 = 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 16. К.Магнуссен Haas F1 Team 20 = 17. Р.Грожан Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 4 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 695 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 479 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 366 = 4. McLaren F1 Team Renault 121 = 5. Renault F1 Team Renault 83 6. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 65 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 64 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 35 = 9. Haas F1 Team Ferrari 28 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Гран-прі США

Гран-прі США

Гран-прі США

Гран-прі США

Гран-прі США

Гран-прі США

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в Мехіко завершився вісімнадцятий етап Формули-1. Гран-прі Мексики, який пройшов на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.

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