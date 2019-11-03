6-кратний! Визначився чемпіон Формули-1 2019 року

Лідер команди Mercedes Льюїс Хемілтон став чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1 сезону 2019 року. Своє досягнення британський пілот оформив на 19-му етапі в американському Остіні.
Стартувавши лише з 5-го рядка, Хемілтон вдало скористався проблемами конкурентів, і вже до середини гонки вийшов на лідируючу позицію. В результаті Льюїс поступився лише партнеру по команді Валттері Боттасу.
Другого місця виявилося досить, щоб достроково офіційно стати 6-кратним чемпіоном світу.
Ferrari Гран-прі США провалили. У Себастьяна Феттеля з самого старту виникли проблеми з підвіскою і на 9-му колі вона остаточно зламалося, змусивши його достроково завершити виступ.
Шарль Леклер через слабку швидкiсть фінішував четвертим.
20-й, передостанній, етап Формули-1 пройде 17 листопада в бразильському Сан-Паулу.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|швидкість
|Піт
|1. В.Боттас
|Mercedes
|1: 33.55.653
|197.006
|2
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+4.148
|196.861
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+5.002
|196.831
|2
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|+52.239
|195.196
|2
|5. А.Елбон
|Red Bull
|+78.038
|194.315
|3
|6. Д.Ріккардо
|Renault
|+90.366
|193.897
|1
|7. Л.Норріс
|McLaren
|+90.764
|193.883
|2
|8. К.Сайнс
|McLaren
|+1 коло
|193.191
|1
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|193.057
|2
|10. С.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|192.844
|1
|11. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|192.812
|2
|12. Д.Квят *
|Toro Rosso
|+1 коло
|192.740
|2
|13. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|192.055
|2
|14. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|191.655
|2
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|191.069
|1
|16. П.Гаслі
|Toro Rosso
|сход
|191.477
|3
|17. Д.Расселл
|Williams
|+ 2 кола
|189.207
|2
|18. К.Магнуссен
|Haas
|сход
|191.117
|2
* До результату Данила Квята додано п'ять секунд за інцидент з Серхіо Пересом
Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 36.169 (44 коло, 206,374 км / ч)
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|Феттель
|Ferrari
|7
|підвіска
|Р.Кубіца
|Williams
|31
|гідравліка
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|381
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|314
|=
|3. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|249
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|235
|5. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|230
|6. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|84
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|80
|8. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|77
|9. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|46
|10. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|44
|11. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|41
|12. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|37
|=
|13. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|34
|=
|14. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|=
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|16. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|20
|=
|17. Р.Грожан
|Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|4
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|695
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|479
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|366
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|121
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|83
|6. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|65
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|64
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|35
|=
|9. Haas F1 Team
|Ferrari
|28
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Гран-прі США
Гран-прі США
Гран-прі США
Гран-прі США
Гран-прі США
Гран-прі США
Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в Мехіко завершився вісімнадцятий етап Формули-1. Гран-прі Мексики, який пройшов на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.
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