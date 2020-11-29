Відео дня: пілот Формули-1 зміг вибратися з палаючого боліда

Максим Іншаков Формула 1 23:04, 29.11.2020 Оновлено: 23:15, 29.11.2020

Французький пілот Формули-1 Ромен Грожан потрапив в неймовірну вогняну аварію на Гран-прі Бахрейну.

На першому колі болід гонщика Haas влетів у відбійник і вибухнув, розірвавшись навпіл. Відео, як Грожан вибирається з охопленого полум'ям кокпіта, облетіло всі інформагентства і стало роликом дня.

Від смерті Ромена врятувало "гало" – своєрідний німб з вуглепластика, встановлений над головою гонщика.

гало
кадр з відео

Також велику роль зіграла ударостійка структура капсули безпеки: вона не розкололася від майже лобового удару, і зберегла ноги і тіло француза в цілості. Від найсильніших опіків врятували шолом і вогнетривкий костюм, які витримали контакт з відритим полум'ям необхідну кількість часу.

Гало, яке врятувало життя гонщику
кадр з відео

Нагадаємо, що гонку в Бахрейні виграв Люіс Хемілтон.

Коментувати
Спорт Формула 1

Дивіться також

У МОЗ заявили, що завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 в Україні знизилася до 47,5%

Від COVID-19 може бути менше втрат, ніж від інших хвороб, – лікарка

Тихановська заговорила про зустріч із Путіним

Де дивитися бій Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: розклад трансляцій

Сталін створив жахливий геноцид, але українці вистояли, – Трюдо