Відбувся 1000-й Гран-прі Формули-1

У Китаї відбувся 1000-й етап в історії чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Третя гонка сезону 2018/2019 пройшла на трасі в Шанхаї.

Ювілейний бій викликав величезний ажіотаж як у вболівальників, так і у пілотів і технічного персоналу. На машинах були присутні спеціальні наклейки, а перед стартом всi зробили спільну фотографію.

Гран-прі Китаю

Саму гонку виграли пілоти Mercedes. Льюїс Хемілтон став першим, а його партнер по команді Вальтері Боттас зайняв другий рядок. Третім фінішував Себастьян Фетель з Ferrari.

"Срібні стріли" стартували з першого рядка і впевнено пролідирували всю дистанцію.

Феттель на старті намагався обігнати свого напарника, Шарля Леклера, але зробити це зміг лише на 11-му колі після команди з боксів.

У Ferrari спробували таким чином скоротити відставання від Хемілтона, який від'їхав на той час вже на 8 секунд.

Особливого результату це не дало, більш того, Феттеля наздогнав Макс Ферстаппен (Red Bull), влаштувавши з німецьким гонщиком жорстку боротьбу.

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю

Результати гонки пілот команда час піт 1. Л.Хемілтон Mercedes - 2 2. В.Боттас Mercedes +6.552 2 3. С.Феттель Ferrari +13.744 2 4. М.Ферстаппен Red Bull +27.627 2 5. Ш.Леклер Ferrari +31.276 2 6. П.Гаслі Red Bull +89.307 3 7. Д.Ріккардо Renault +1 коло 1 8. C.Перес Racing Point +1 коло 1 9. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 1 10. А.Елбон Toro Rosso +1 коло 1 11. Р.Грожан Haas +1 коло 2 12. Л.Стролл Racing Point +1 коло 2 13. К.Магнуссен Haas +1 коло 2 14. К.Сайнс McLaren +1 коло 2 15. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 2 16. Д.Расселл Williams +2 кола 2 17. Р.Кубіца Williams +2 кола 1 18. Л.Норріс McLaren НЕ фінішував 4 Краще коло: П'єр Гасли (Red Bull Racing) 1:34.742 (56 коло) причини сходів пілот команда коло причина Н.Хюлкенберг Renault 17 мех.проблеми Д.Квят Toro Rosso 43 мех.проблеми

Положення в чемпіонаті: Особистий залік Пілот Країна Команда Очки 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 68 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 62 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 39 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 37 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 36 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 13 7. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 12 8. Л.Норріс McLaren F1 Team 8 9. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8 10. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 11. Д.Ріккардо Renault F1 Team 6 12. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 5 13. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 3 14. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2 15. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 130 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 73 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 52 4. Renault F1 Team Renault 12 5. Alfa Romeo Racing Ferrari 12 = 6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8 7. McLaren F1 Team Renault 8 8. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 7 9. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 4

Наступний етап пройде 28 квітня в Азербайдане на Гран-прі Баку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, німецький автогонщик Мік Шумахер, дебютував за кермом боліда Ferrari на тестах в Бахрейні.

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