Відбувся 1000-й Гран-прі Формули-1

У Китаї відбувся 1000-й етап в історії чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1. Третя гонка сезону 2018/2019 пройшла на трасі в Шанхаї.
Ювілейний бій викликав величезний ажіотаж як у вболівальників, так і у пілотів і технічного персоналу. На машинах були присутні спеціальні наклейки, а перед стартом всi зробили спільну фотографію.
Гран-прі Китаю
Саму гонку виграли пілоти Mercedes. Льюїс Хемілтон став першим, а його партнер по команді Вальтері Боттас зайняв другий рядок. Третім фінішував Себастьян Фетель з Ferrari.
( # F1 #ChineseGP ) Lewis Hamilton Win F1 1000 pic.twitter.com/Bcu6kfZv5M- Formula1 Videos (MSVD) (@ 518mc) 14 квітня 2019 р
"Срібні стріли" стартували з першого рядка і впевнено пролідирували всю дистанцію.
F1 1000th RACE: START !!-やまのふ🌸 (@Amaranthus_ymnf) 14 квітня 2019 р
F1000
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⚫⚫⚫⚫⚫ # formula1 # F1 pic.twitter.com/Csqg0quWII
( # F1 #ChineseGP ) First Lap Replay pic.twitter.com/IqPWbkCVln- Formula1 Videos (MSVD) (@ 518mc) 14 квітня 2019 р
Феттель на старті намагався обігнати свого напарника, Шарля Леклера, але зробити це зміг лише на 11-му колі після команди з боксів.
( # F1 #ChineseGP ) Charles Leclerc Got Team Order pic.twitter.com/WNRQEnbMcf- Formula1 Videos (MSVD) (@ 518mc) 14 квітня 2019 р
У Ferrari спробували таким чином скоротити відставання від Хемілтона, який від'їхав на той час вже на 8 секунд.
Особливого результату це не дало, більш того, Феттеля наздогнав Макс Ферстаппен (Red Bull), влаштувавши з німецьким гонщиком жорстку боротьбу.
( # F1 #ChineseGP ) Max Verstappen & Sebastian Vettle Battle pic.twitter.com/HgTToBixBv- Formula1 Videos (MSVD) (@ 518mc) 14 квітня 2019 р
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Гран-прі Китаю
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|-
|2
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+6.552
|2
|3. С.Феттель
|Ferrari
|+13.744
|2
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+27.627
|2
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|+31.276
|2
|6. П.Гаслі
|Red Bull
|+89.307
|3
|7. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|1
|8. C.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|1
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|10. А.Елбон
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|11. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|2
|12. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|2
|13. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|2
|14. К.Сайнс
|McLaren
|+1 коло
|2
|15. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|2
|16. Д.Расселл
|Williams
|+2 кола
|2
|17. Р.Кубіца
|Williams
|+2 кола
|1
|18. Л.Норріс
|McLaren
|НЕ фінішував
|4
Краще коло: П'єр Гасли (Red Bull Racing) 1:34.742 (56 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|причина
|Н.Хюлкенберг
|Renault
|17
|мех.проблеми
|Д.Квят
|Toro Rosso
|43
|мех.проблеми
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|Пілот
|Країна
|Команда
|Очки
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|68
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|62
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|39
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|37
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|36
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|13
|7. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|12
|8. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|8
|9. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|11. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|6
|12. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|5
|13. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|3
|14. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|2
|15. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|130
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|73
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|52
|4. Renault F1 Team
|Renault
|12
|5. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|12
|=
|6. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|8
|7. McLaren F1 Team
|Renault
|8
|8. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|7
|9. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|4
Наступний етап пройде 28 квітня в Азербайдане на Гран-прі Баку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, німецький автогонщик Мік Шумахер, дебютував за кермом боліда Ferrari на тестах в Бахрейні.
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