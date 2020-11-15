Українці побажали смерті Зінченку та його сім'ї за помилки в матчі з Німеччиною

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів, що після матчу Ліги націй із Німеччиною йому і його родині стали надходити погрози.

23-річний хавбек вражений ставленням українців до футболістів.

"Читаючи всю грязь, яка вилилася на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, вкотре переконався, який у нас народ і як вони вміють підтримувати. На щастя чи на жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже не дозволено. За втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі та твоїй родині смерті", – написав Зінченко у себе в Instagram.

Гравець "Манчестер Сіті" звернувся до фанатів.

"Відчуваючи відповідальність за поразку, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас усіх із вами чекає фінал, будьте з командою", – написав Зінченко.

Після цього Олександр закрив свою сторінку, зробивши її доступною тільки для пiдписників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна завершився з рахунком 3:1. Два голи німці забили після помилок Зінченка в центрі поля.