Головна Новини
19 листопада • оновлено в 00:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Україна проти Росії: УЄФА зіткнувся з проблемою перед Євро-2020

3.1т
Читати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) зіткнувся з форс-мажорною ситуацією напередодні жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

За підсумками відбіркового турніру збірні Данії та Росії опинилися в одному, другому, кошику посіву. Однак для процедури жеребкування такий розвиток подій неможливий, оскільки саме данці і росіяни є господарями в квартеті В першості континенту.

Новини
Коли жеребкування Євро-2020: в якому кошику Україна

УЄФА

УЄФА

УЄФА

Це означає, що УЄФА в ручному режимі повинен змінити посів Данії або Росії. Організатори або піднімуть скандинавів до першого кошика замість України або Бельгії, які не є господарями турніру, або опустять у посіві росіян. Рішення буде ухвалено напередодні жеребкування 30 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали шанси збірної України на перемогу в Євро-2020.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги