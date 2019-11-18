Україна проти Росії: УЄФА зіткнувся з проблемою перед Євро-2020

Європейський футбольний союз (УЄФА) зіткнувся з форс-мажорною ситуацією напередодні жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

За підсумками відбіркового турніру збірні Данії та Росії опинилися в одному, другому, кошику посіву. Однак для процедури жеребкування такий розвиток подій неможливий, оскільки саме данці і росіяни є господарями в квартеті В першості континенту.

УЄФА УЄФА

Це означає, що УЄФА в ручному режимі повинен змінити посів Данії або Росії. Організатори або піднімуть скандинавів до першого кошика замість України або Бельгії, які не є господарями турніру, або опустять у посіві росіян. Рішення буде ухвалено напередодні жеребкування 30 листопада.

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