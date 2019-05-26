У Монако пройшов самий легендарний Гран-прі Формули-1

ОКУ неділю, 26 травня, в Монако відбувся шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019 року.

Легендарний етап, якому у цьому році виповнюється 90 років, виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Британець, напередодні завоював поул і стартував з першої позиції, не віддав її до кінця гонки.

2019 ????Monaco GP Start?



Start olays?z gecti. Verstappen, Bottas'? gecmeye cal?st? ancak basar?s?z oldu.pic.twitter.com/6cyE8PRUOi — Tutkumuz F1 ?? (@F1tutkumuz) 26 мая 2019 г.

Протягом усіх 78 кіл Хемілтона намагався атакувати Макс Ферстаппен з Red Bull, але обігнати так і не зміг. Представник Голландії фінішував другим, проте через 5-секундний штраф, який отримав за небезпечний виїзд з піт-лейн, його місце на подіумі зайняв Себастьян Феттель. Макс опустився на 4 сходинку. Третім став Вальттері Боттас (Mercedes).

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Гран-прі Монако

Невелике сум'яття на старті гонки вніс другий пілот Ferrari Шарль Леклер. Монегаск, що став днем раніше учасником грандіозної ганьби команди, стартував з 15-го місця, проривався в пелотоні, але проколов колесо і був змушений зійти.

Результати гонки пілот команда час Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes - 1 2. С.Феттель Ferrari +2.602 1 3. В.Боттас Mercedes +3.162 2 4. М.Ферстаппен Red Bull +5.537 1 5. П.Гаслі Red Bull +9.946 2 6. К.Сайнс McLaren +53.454 1 7. Д.Квят Toro Rosso +54.574 1 8. А.Елбон Toro Rosso +55.200 1 9. Д.Ріккардо Renault +60.894 1 10. Р.Грожан Haas +61.034 1 11. Л.Норріс McLaren +66.801 1 12. К.Магнуссен Haas +1 коло 1 13. C.Перес Racing Point +1 коло 1 14. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 15. Д.Расселл Williams +1 коло 1 16. Л.Стролл Racing Point +1 коло 1 17. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 1 18. Р.Кубіца Williams +1 коло 1 19. А.Джовінацці Alfa Romeo +2 кола 1 Краще коло: П'єр Гасли (Red Bull Racing) 1: 14.279 (72 коло) причини сходів пілот команда коло Причина Ш.Леклер Ferrari 18 днище Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 137 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 120 3. С.Феттель Scuderia Ferrari 82 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 78 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 57 = 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 32 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 18 8. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 9. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 10. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 13 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 12 12. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 9 13. Д.Ріккардо Renault F1 Team 8 14. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 15. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 4 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 257 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 139 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 110 = 4. McLaren F1 Team Renault 30 = 5. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 17 = 6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 16 = 8. Renault F1 Team Renault 14 9. Alfa Romeo Racing Ferrari 13

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот Mercedes і діючий чемпіон світу в автоперегонах класу Формула-1 Льюїс Хемілтон став переможцем п'ятого Гран-прі сезону, який пройшов в іспанській Барселоні.

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