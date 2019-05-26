У Монако пройшов самий легендарний Гран-прі Формули-1

ОКУ неділю, 26 травня, в Монако відбувся шостий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019 року.
Легендарний етап, якому у цьому році виповнюється 90 років, виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Британець, напередодні завоював поул і стартував з першої позиції, не віддав її до кінця гонки.
2019 ????Monaco GP Start?— Tutkumuz F1 ?? (@F1tutkumuz) 26 мая 2019 г.
Start olays?z gecti. Verstappen, Bottas'? gecmeye cal?st? ancak basar?s?z oldu.pic.twitter.com/6cyE8PRUOi
Протягом усіх 78 кіл Хемілтона намагався атакувати Макс Ферстаппен з Red Bull, але обігнати так і не зміг. Представник Голландії фінішував другим, проте через 5-секундний штраф, який отримав за небезпечний виїзд з піт-лейн, його місце на подіумі зайняв Себастьян Феттель. Макс опустився на 4 сходинку. Третім став Вальттері Боттас (Mercedes).
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Гран-прі Монако
Невелике сум'яття на старті гонки вніс другий пілот Ferrari Шарль Леклер. Монегаск, що став днем раніше учасником грандіозної ганьби команди, стартував з 15-го місця, проривався в пелотоні, але проколов колесо і був змушений зійти.
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|-
|1
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+2.602
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+3.162
|2
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+5.537
|1
|5. П.Гаслі
|Red Bull
|+9.946
|2
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+53.454
|1
|7. Д.Квят
|Toro Rosso
|+54.574
|1
|8. А.Елбон
|Toro Rosso
|+55.200
|1
|9. Д.Ріккардо
|Renault
|+60.894
|1
|10. Р.Грожан
|Haas
|+61.034
|1
|11. Л.Норріс
|McLaren
|+66.801
|1
|12. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|1
|13. C.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|1
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|15. Д.Расселл
|Williams
|+1 коло
|1
|16. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|1
|17. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|18. Р.Кубіца
|Williams
|+1 коло
|1
|19. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+2 кола
|1
Краще коло: П'єр Гасли (Red Bull Racing) 1: 14.279 (72 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|Ш.Леклер
|Ferrari
|18
|днище
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|137
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|120
|3. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|82
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|78
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|57
|=
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|32
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|18
|8. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|9. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|10. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|13
|11. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|12
|12. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|9
|13. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|8
|14. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|15. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|4
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|257
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|139
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|110
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|30
|=
|5. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|17
|=
|6. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|16
|=
|8. Renault F1 Team
|Renault
|14
|9. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|13
Як повідомляв OBOZREVATEL, пілот Mercedes і діючий чемпіон світу в автоперегонах класу Формула-1 Льюїс Хемілтон став переможцем п'ятого Гран-прі сезону, який пройшов в іспанській Барселоні.
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