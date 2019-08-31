Французький пілот Антуан Юбер помер від отриманих травм після жахливої аварії під час гонки на етапі Формули-2 в Бельгії, повідомляє Міжнародна автомобільна федерація.

Антуан Юбер (зліва)

Гонка на трасі Спа-Франкоршам тривала всього два кола. На одному з поворотів 22-річний французький пілот з команди BWT Arden вилетів з траси, врізався в загородження, а після цього його болід за інерцією винесло назад на трек, де в нього на повній швидкості врізався Хуан-Мануель Корреа.

Після невеликої паузи організатори прийняли рішення не поновлювати гонку. Корреа перебуває в стабільному стані в лікарні. За інформацією ЗМІ, він отримав переломи ніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшною трагедією могли завершитися змагання з мотоспорту, які проходили в Уельсі. 25-річний гонщик Едріан Оуен на одній з ділянок траси не впорався з керуванням і впав з 15-метрової висоти.

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