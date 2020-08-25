У Формулу-1 прийшов завод з Білорусі

Максим Іншаков Формула 1 20:24, 25.08.2020 Оновлено: 20:24, 25.08.2020

Міорского металопрокатний завод став партнером команди McLaren, яка виступає у Формулі-1.

Як повідомляється на офіційному сайті McLaren, сторони уклали багаторічна спонсорську угоду. Логотип підприємства буде представлений на носовому обтічнику боліда і комбінезонах механіків з Гран-прі Бельгії.

Логототіп заводу
media-cdn.mclaren.com

"Співпраця з великої командою Формули-1 стало першим подібним випадком в історії незалежної Білорусі. Ми раді рухатися вперед разом з McLaren", – зазначив голова правління підприємства Олексій Коваленок.

Міорского металопрокатний завод виробляє металевий лист і білу жерсть, займаючи лідируючі позиції в цій сфері в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шостий етап Формули-1 в Іспанії виграв Люіс Хемілтон, побивши рекорд Міхаеля Шумахера.

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Спорт Формула 1

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