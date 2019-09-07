Гонщик Формули-3 Алекс Пероні потрапив в страшну аварію під час Гран-прі Італії.
На автодромі в Монці 19-річний пілот Campos Racing наїхав на високий поребрик на середині довгого повороту і злетів у повітря. Зробивши кілька оборотів болід приземлився на загороджувальний бар'єр.
У коментаторів цей інцидент викликав справжній шок. Журналісти кілька хвилин не могли підібрати слова, лише кричали "О, Боже мій!". Незважаючи на жахливість вильоту, ні пілот ні стюарти не постраждали.
Алекс Пейроні з "Формули-3" відчув себе космонавтом на пару секунд.- Формула-1 (@sports_auto) September 7, 2019
Не бійтеся, з ним все в порядку. pic.twitter.com/qPCON7aFyk
Так, це було жорстко! pic.twitter.com/V6yazt7YR0- Формула-1 (@sports_auto) September 7, 2019
Цілий і неушкоджений Пероні залишає автодром
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня французький пілот Антуан Юбер помер від отриманих травм після жахливої аварії під час гонки на етапі Формули-2 в Бельгії.
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