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8 вересня • оновлено в 11:08
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/ Формула 1

Вилетів в "космос": у Формулі-3 трапилася шокуюча аварія

4.8т Читати матеріал російською

Гонщик Формули-3 Алекс Пероні потрапив в страшну аварію під час Гран-прі Італії.

На автодромі в Монці 19-річний пілот Campos Racing наїхав на високий поребрик на середині довгого повороту і злетів у повітря. Зробивши кілька оборотів болід приземлився на загороджувальний бар'єр.

У коментаторів цей інцидент викликав справжній шок. Журналісти кілька хвилин не могли підібрати слова, лише кричали "О, Боже мій!". Незважаючи на жахливість вильоту, ні пілот ні стюарти не постраждали.

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