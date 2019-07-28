У Формулі-1 відбувся найфантастичніший Гран-прі сезону

На мокрому автодромі Хоккенхаймринг в Хоккенхаймі в неділю, 28 липня, відбувся одинадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Німеччини

Гран-прі Німеччини виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Через несподіваний дощ, який пішов перед самим стартом, ця гонка вийшла найбільш непередбачуваною і драматичною в сезоні.

Гран-прі Німеччини

Вже до 20-го кола траса стала підсихати і багато хто відправився в бокси за гумою для сухого водіння. Однак 10 колами пізніше дощ пішов знову і першою його жертвою став Шарль Леклер, який йшов другим. Пілот Ferrari "послизнувся" на мокрому полотні дороги і завмер в гравійнiй пастці.

Гран-прі Німеччини

Через мить в подібну аварію потрапив і лідер Льюїс Хемілтон, але британець ціною порушення правил перетнув заборонену лінію і встиг пірнути в свої бокси.

Гран-прі Німеччини

Механіки, які чекали цього, в паніці металися в пошуках потрібних коліс, що коштувало чинному чемпіону 6 позицій.

За 13 кіл до кінця Льюїс знову помилився, вилетів в гравій, змінив гуму і повернувся в гонку останнім - 15-м, а через кілька колами свою машину розбив його партнер по Mercedes Вальттері Боттас.

Гран-прі Німеччини

Гран-прі Німеччини

У цей момент своїм шансом сповна використовувався Себастьян Феттель. Лідер Ferrari, що стартував останнім, по сухій трасі за кілька кіл до кінця бою зміг обійти майже всіх конкурентів і зайняти другий рядок.

Третім став росіянин Данило Квят з Toro Rosso.

Гран-прі Німеччини

Гран-прі Німеччини

Гран-прі Німеччини

Наступний етап пройде в Угорщині 4 серпня.

Результати гонки пілот команда час швидкість Піт 1. М.Ферстаппен Red Bull 1: 44.31.275 168.043 5 2. С.Феттель Ferrari +7.333 167.847 5 3. Д.Квят Toro Rosso +8.305 167.821 4 4. Л.Стролл Racing Point +8.966 167.804 5 5. К.Сайнс McLaren +9.583 167.787 3 6. А.Елбон Toro Rosso +10.052 167.774 4 7. К.Райкконен Alfa Romeo +12.214 167.717 4 8. А.Джовінацці Alfa Romeo +13.849 167.673 4 9. Р.Грожан Haas +16.838 167.593 5 10. К.Магнуссен Haas +18.765 167.542 6 11. Л.Хемілтон Mercedes +19.667 167.518 6 12. Р.Кубіца Williams +24.987 167.377 5 13. Д.Расселл Williams +26.404 167.339 5 14. П.Гаслі Red Bull сход 166.088 4 Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bul Racing) 1: 16.645 (61 коло, 214.839 км / год) причини сходів пілот команда кіл Причина С.Перес Racing Point 1 виліт Д.Ріккардо Renault 15 мотор Л.Норріс McLaren 26 мотор Ш.Леклер Ferrari 29 виліт Н.Хюлкенберг Renault 40 виліт В.Боттас Mercedes 57 виліт П.Гаслі Red Bull 62 аварія Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 162 = 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 141 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120 = 6. П.Гаслі Aston Martin Red Bull Racing 55 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 48 = 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 9. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 27 10. Л.Норріс McLaren F1 Team 22 11. Д.Ріккардо Renault F1 Team 22 12. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 18 13. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17 14. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 15 = 15. А.Елбон Red Bull Toro Rosso Honda 15 16. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 17. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 5 18. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 4 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 261 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 217 = 4. McLaren F1 Team Renault 70 5. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 42 6. Renault F1 Team Renault 39 7. Alfa Romeo Racing Ferrari 36 8. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 31 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 19

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня на колишньому аеродромі в Сільверстоуні десятий етап Формули-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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