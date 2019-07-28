У Формулі-1 відбувся найфантастичніший Гран-прі сезону

На мокрому автодромі Хоккенхаймринг в Хоккенхаймі в неділю, 28 липня, відбувся одинадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі Німеччини
Гран-прі Німеччини виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Через несподіваний дощ, який пішов перед самим стартом, ця гонка вийшла найбільш непередбачуваною і драматичною в сезоні.
Гран-прі Німеччини
Вже до 20-го кола траса стала підсихати і багато хто відправився в бокси за гумою для сухого водіння. Однак 10 колами пізніше дощ пішов знову і першою його жертвою став Шарль Леклер, який йшов другим. Пілот Ferrari "послизнувся" на мокрому полотні дороги і завмер в гравійнiй пастці.
Гран-прі Німеччини
Через мить в подібну аварію потрапив і лідер Льюїс Хемілтон, але британець ціною порушення правил перетнув заборонену лінію і встиг пірнути в свої бокси.
Гран-прі Німеччини
Механіки, які чекали цього, в паніці металися в пошуках потрібних коліс, що коштувало чинному чемпіону 6 позицій.
За 13 кіл до кінця Льюїс знову помилився, вилетів в гравій, змінив гуму і повернувся в гонку останнім - 15-м, а через кілька колами свою машину розбив його партнер по Mercedes Вальттері Боттас.
Гран-прі Німеччини
Гран-прі Німеччини
У цей момент своїм шансом сповна використовувався Себастьян Феттель. Лідер Ferrari, що стартував останнім, по сухій трасі за кілька кіл до кінця бою зміг обійти майже всіх конкурентів і зайняти другий рядок.
Третім став росіянин Данило Квят з Toro Rosso.
Гран-прі Німеччини
Гран-прі Німеччини
Гран-прі Німеччини
Наступний етап пройде в Угорщині 4 серпня.
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|швидкість
|Піт
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1: 44.31.275
|168.043
|5
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+7.333
|167.847
|5
|3. Д.Квят
|Toro Rosso
|+8.305
|167.821
|4
|4. Л.Стролл
|Racing Point
|+8.966
|167.804
|5
|5. К.Сайнс
|McLaren
|+9.583
|167.787
|3
|6. А.Елбон
|Toro Rosso
|+10.052
|167.774
|4
|7. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+12.214
|167.717
|4
|8. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+13.849
|167.673
|4
|9. Р.Грожан
|Haas
|+16.838
|167.593
|5
|10. К.Магнуссен
|Haas
|+18.765
|167.542
|6
|11. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+19.667
|167.518
|6
|12. Р.Кубіца
|Williams
|+24.987
|167.377
|5
|13. Д.Расселл
|Williams
|+26.404
|167.339
|5
|14. П.Гаслі
|Red Bull
|сход
|166.088
|4
Краще коло: Макс Ферстаппен (Red Bul Racing) 1: 16.645 (61 коло, 214.839 км / год)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|С.Перес
|Racing Point
|1
|виліт
|Д.Ріккардо
|Renault
|15
|мотор
|Л.Норріс
|McLaren
|26
|мотор
|Ш.Леклер
|Ferrari
|29
|виліт
|Н.Хюлкенберг
|Renault
|40
|виліт
|В.Боттас
|Mercedes
|57
|виліт
|П.Гаслі
|Red Bull
|62
|аварія
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|223
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|184
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|162
|=
|4. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|141
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|120
|=
|6. П.Гаслі
|Aston Martin Red Bull Racing
|55
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|48
|=
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|9. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|27
|10. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|22
|11. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|22
|12. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|18
|13. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|17
|14. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|15
|=
|15. А.Елбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|15
|16. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|17. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|5
|18. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|4
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|407
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|261
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|217
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|70
|5. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|42
|6. Renault F1 Team
|Renault
|39
|7. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|36
|8. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|31
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|19
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня на колишньому аеродромі в Сільверстоуні десятий етап Формули-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram