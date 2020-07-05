У Формулі-1 відбулася перша гонка сезону після карантину

На автодромі Red Bull Ring в Шпілберзi відбувся 1-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Після вимушеної паузи, пов'язаної з пандемією коронавiрусу, найдорожчий вид спорту стартував у новому сезоні перемогою пілота Mercedes Валттері Боттаса. Фін лідирував протягом усього бою і заслужено приїхав на подіум першим.

Стартувавши другим Макс Ферстаппен з Red Bull не зміг фінішувати, зійшовши на 11-му колі через проблеми з гальмами.

Лідер Mercedes Льюїс Хемілтон, оштрафований напередодні на 3 позиції за ігнорування жовтих прапорів на кваліфікації, зміг прорватися на другу сходинку. Британець впевнено йшов другим, коли за кілька кіл до фінішу вибив з траси Олександра Албона з Red Bull, отримавши штраф в 5 секунд.

У підсумку "срібло" завоював Шарль Леклер з Ferrari, Третє місце у Ландо Норріса з McLarena.

Наступний етап пройде через тиждень на цьому ж автодромі, але буде називатися Гран-прі Штирії в честь 70-річчя Формули-1.

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

Гран-прі Австрії

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Гран-прі Австрії-2019 сенсаційно виграв пілот місцевої команди Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, що італійська команда Формули-1 Ferrari оголосила про підписання угоди з іспанським гонщиком McLaren Карлос Сайнсом, який в сезоні 2021 року замінить чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.