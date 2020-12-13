У Формулі-1 відбулася остання гонка сезону

У неділю, 13 грудня, на трасі "Яс-Маріна" в Абу-Дабі, відбувся 16-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Заключний Гран-прі сезону виграв пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Нідерландський гонщик, який сенсаційно переміг напередодні в кваліфікації, упевнено стартував і не дав опонентам жодного шансу.

Другим на подіум приїхав Валттері Боттас з Mercedes. Його напарник Люіс Гемілтон фінішував третім.

Нагадаємо, що чемпіоном світу у Формулі-1 став Гемілтон. 35-річний британець, вигравши Гран-прі Туреччини, достроково виграв особистий залік.