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/Формула 1

У Ferrari знову з'явився Шумахер

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Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, німецький автогонщик Мік Шумахер, дебютував за кермом боліда Ferrari на тестах в Бахрейні.

Мік Шумахер (ліворуч)

Мік Шумахер (ліворуч)

Мік Шумахер

Мік Шумахер

Дружина Міхаеля Шумахера - Корінна (праворуч)

Дружина Міхаеля Шумахера - Корінна (праворуч)

Мік Шумахер

Мік Шумахер

20-річний пілот виконав 12 кіл керуючи SF 90. 20-річний Шумахер приєднався до команди Ferrari в січні. 31 березня Мік дебютував у Формулі-2, посівши шосте місце за підсумками заїзду в Бахрейні.

Мік Шумахер - чемпіон європейської Формули-3. Спортсмен раніше не приховував бажання спробувати сили в головному чемпіонаті.

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Нагадаємо, що Шумахер-старший 29 грудня 2013 року під час катання на лижах впав, вдарившись головою об камінь. Він отримав множинні пошкодження обох півкуль мозку. Протягом двох років лікарі зробили Міхаелю кілька операцій, помістивши гонщика в стан штучної коми, в якій він провів майже півроку.

У вересні 2014 го Шумахера виписали з лікарні і перевезли в його будинок в Швейцарії, де він перебуває під наглядом фахівців.

За різними даними, він має серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходиться в інвалідному візку.

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Особи
Мік ШумахерМіхаель Шумахер
Місце
Бахрейн
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