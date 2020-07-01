У 89-річного ексглави Формули-1 народився син

Михайло Морозов Формула 1 16:10, 1.07.2020

89-річний ексвласник Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте став батьком. Його 44-річна дружина Фабіана Флозі народила йому сина, якого назвали Ейсом (Ace).

Відомий спортивний журналіст Роджер Бенуа написав у себе в Twitter, що дитина з'явилася на світ у швейцарському місті Інтерлакен.

Флозі є третьою дружиною Екклстоуна, у якого є три дочки від двох попередніх шлюбів – молодшій, Тамарі, зараз 35 років, а найстаршій, Деборі, – 65 років.

У 2017 році англійський бізнесмен пішов з Формули-1, коли компанія Liberty Media взяла під свій контроль справи гоночного чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Екклстоун відзначився шокуючим висловлюванням про президента РФ Володимира Путіна й нарвався на критику росіян.

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Спорт Формула 1

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