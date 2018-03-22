Тепер і в Україні! Де дивитися Формулу-1: розклад трансляцій Гран-прі Австралії

У суботу та неділю, 24/25 березня відбудеться 1-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2018 року. На автодромі "Альберт Парк" у Мельбурні пройде Гран-прі Австралії.

Вперше з 2012 року рев моторів і вереск вмираючих гальм транслюватиме вітчизняний телеканал. Повністю етап покаже "Перший Автомобільний".

23 березня

Практика 1 - 03: 00-04: 30 (коментатор Павло Воробйов)

Практика 2 - 07: 00-08: 30 (коментатор Павло Воробйов)

24 березня

Практика 3 - 05: 00-06: 00 (коментатор Павло Воробйов)

Кваліфікація - 08: 00-09: 00 (коментатор Макс Подзігун)

25 березня

Гонка - 8:00 (коментатор Макс Подзігун)

Час вказаний київський. Також змагання в прямому ефірі покаже російський телеканал "Матч ТВ".

У записі Гран-Прі буде доступний на "Матч! Арені". Початок 25 березня в 12:30.

Комі того, Гран-Прі Австралії в повному обсязі покаже супутниковий канал "Сетанта спортс +" - ірландський телеканал, є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом, що базуються в Дубліні. Трансляція кваліфікації і гонки запланована також на каналі Viasat Sport Baltics.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Формула-1 відмовилася від однієї з ключових фішок.