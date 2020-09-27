Страшна вогненна аварія зірвала гонку Формули-2 в Сочі

Етап в Сочі чемпіонату світу з автогонок у класі Формули-2 був зупинений через аварію 25-річних британця Джека Ейткена і італійця Луки Гьотто.

У третьому повороті пілоти на великій швидкості зіткнулися один з одним, після чого вилетіли у відбійник. Машина Гьотто загорілася. Незважаючи на страшні руйнування болідів спортсмени не постраждали і змогли самі залишити трасу.

Керівництво гонки прийняв рішення не відновлювати Гран-прі.

Коментуючи інцидент, Ейткен зізнався, що радий, що все так закінчилося: "Ми зіткнулися поворотом раніше, в результаті чого я отримав прокол, тому моя машина стала некерованою і в наступному віражі я вдарив Гьотто"

Після завершення гонки Ейткен і Гьотто зайняли четверте і п'яте місця відповідно. Переможцем став Гуан Ю Чжоу з Китаю. Росіянин Микита Мазепин фінішував другим. Третім опинився Мік Шумахер, син легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисячний Гран-прі Формули-1, який пройшов на італійській трасі Муджело і вперше в історії називався Гран-прі Тоскани, ознаменувався грандіозною аварією на 7-му колі.