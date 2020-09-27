Описано єдиний спосіб спілкування Шумахера із зовнішнім світом

Ексдружина колишнього глави команди Renault Флавіо Бріаторе і телеведуча Елізабетта Грегорачі розповіла про стан семиразового чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера.

За словами 40-річної жінки, легендарний німець не говорить, а спілкується тільки очима.

"Тільки три людини можуть прийти і побачити його. Сім'я переїхала до Іспанії, і дружина влаштувала для Міхаеля в будинку лікарню. Машина, керована рухом очей – єдиний спосіб спілкування. Тільки так можна зрозуміти, чи в свідомості Шумi", – цитує Елізабетту Sportmediaset.

На уточнююче запитання, чи може Шумахер розмовляти, Грегорачі відповіла, що "зараз зовсім трохи, але взагалі нi".

Грегорачі і 70-річний Бріаторе одружилися в 2008 році і розлучилися в 2017-м. Водієм їх весільного кортежу в Римі був дворазовий чемпіон Ф-1 Фернандо Алонсо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він впав, вдарившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому.

Влітку 2014-го Шумахер прийшов в свідомість. У грудні 2018 року видання Daily Mail написало, що він більше не прикутий до ліжка і знаходиться на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.