Син Шумахера спровокував аварію у Формулі-2. Відео

Максим Іншаков Формула 1 19:30, 5.12.2020

Син легендарного німецького пілота Міхаеля Шумахера Мік став учасником ефектної аварії під час кваліфікації 12-го етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-2 – другого за силою дивізіону в автоперегонах.

Перед останнім колом Гран-прі Сахір, 21-річний гонщик вибив з траси представника Ізраїлю Роя Ніссані. Шумахер-молодший намагався обігнати суперника, але зачепив колесо його боліда. Машина Ніссані втратило керування і вилетіла за межі траси.

В результаті кваліфікація завершилася перемогою Юкі Цуноди. Мік Шумахер стартуватиме в неділю з 18-го місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому француз Ромен Грожан потрапив в неймовірну аварію з вибухом. Інцидент стався на трасі в Бахрейні, а відео чудесного порятунку гонщика, стало хітом в мережі.

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Спорт Формула 1

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