Син Шумахера підписав контракт із командою Формули-1

Син легендарного Міхаеля Шумахера Мік підписав контракт з Haas з Формули-1 і буде одним з двох основних пілотів команди в сезоні 2021.

Як повідомляється на офіційному сайті гоночної серії, угода з Шумахером-молодшим підписана на кілька років, але точний термін її дії не називається. Його напарником стане росіянин Микита Мазепин.

Обидва гонщика зараз виступають у класі Формула-2. Мік лідирує в загальному заліку, випереджаючи найближчого переслідувача британця Каллума Ілотта на 14 очок, і може оформити чемпіонство вже на тижні, а його майбутній партнер по команді йде третім з відставанням в 43 пункти від першого місця.

Всього на рахунку Шумахера-молодшого 10 потраплянь на подіум і дві перемоги за два сезони у Формулі-2.

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