Швейцарський лікар зробив невтішний прогноз про стан Шумахера

Швейцарський невролог Еріх Рідерер вважає, що легенда Формули-1 Міхаель Шумахер не зможе повністю відновитися від отриманих травм голови в грудні 2013 року.

Таку думку він висловив в документальному фільмі про німецького гонщика. За словами професора, Шумахер може перебувати у вегетативному стані.

"Я думаю, що він перебуває у вегетативному стані. Це означає, що він все чує, але не реагує. Він дихає, його серце б'ється, він напевно може сідати і навіть робити невеликі кроки за допомогою людей, але не більше того. Я не думаю, що він зможе коли-небудь повністю відновитися", – цитує слова Рідерера видання Sportsmole.

Він також припустив, що стан Шумахера міг погіршитися через нерішучість французьких лікарів, до яких потрапив німець відразу після страшного інциденту в горах.

"Нейрохірурги завжди кажуть: "Час – це мозок". Це означає, що діяти потрібно негайно. Лікарі занадто довго чекали, перш ніж провести операцію. Це призвело до руйнування мозкової речовини. Вони могли вести себе нерішуче, коли побачили, яка знаменита людина до них потрапила, боячись прийняти неправильне рішення", – цитує Рідерера видання RTL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексдиректор Ferrari Жан Тодт зустрівся з Шумахером і розповів про його здоров'я.