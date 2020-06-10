Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру зроблять ще одну операцію.

Як повідомляє видання GrandPX, відомий в Європі кардіохірург Філіп Менаше, який вже лікував Шумахера в минулому році, буде керувати і цією операцією. Він заявив, що вона буде спрямована на відновлення нервової системи гонщика.

Міхаель Шумахер

Нейрохірург Нікола Аккьярі заявив, що Міхаель страждає від м'язової атрофії та остеопорозу (захворювання, через яке кістки стають більш крихкими – Ред.).

"За останні 20 років наука зробила великий прорив у лікуванні стовбуровими клітинами, проте це не відміняє того факту, що ми все ще дуже мало знаємо про людський мозок. Поки ми не можемо сказати, якими будуть результати цього лікування", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше брат Міхаеля Шумахера, Ральф, розповів про сімейну домовленість, яка стосується здоров'я легендарного гонщика.