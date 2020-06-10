У грудні 2018 року світові ЗМІ написали, що він вже не прикутий до ліжка і живе в своїй віллі біля Женевського озера

Влітку 2014 року прийшов до тями, але мав проблеми з промовою і пам'яттю

Його в екстреному порядку доставили в лікарню в Греноблі

У 2013 році Міхаель отримав серйозну травму голови, вдарившись об скелю під час катання на лижах у французьких Альпах

Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру зроблять ще одну операцію.

Як повідомляє видання GrandPX, відомий в Європі кардіохірург Філіп Менаше, який вже лікував Шумахера в минулому році, буде керувати і цією операцією. Він заявив, що вона буде спрямована на відновлення нервової системи гонщика.

Міхаель Шумахер

Нейрохірург Нікола Аккьярі заявив, що Міхаель страждає від м'язової атрофії та остеопорозу (захворювання, через яке кістки стають більш крихкими – Ред.).

"За останні 20 років наука зробила великий прорив у лікуванні стовбуровими клітинами, проте це не відміняє того факту, що ми все ще дуже мало знаємо про людський мозок. Поки ми не можемо сказати, якими будуть результати цього лікування", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше брат Міхаеля Шумахера, Ральф, розповів про сімейну домовленість, яка стосується здоров'я легендарного гонщика.

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