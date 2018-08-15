Шумахера вирішили перевезти

Семиразового чемпіона з автогонок у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера, який відновлюється після важкої травми голови, найближчим часом перевезуть зі Швейцарії на іспанський острів Мальорка.

Як повідомляє L'Illustre, дружина німецького гонщика Корінна Шумахер придбала нерухомість у районі Андратч на південному заході Мальорки за 30 мільйонів євро. Відзначається, що раніше особняк належав президенту футбольного клубу "Реал Мадрид" Флорентіну Пересу. Як довго Шумахер пробуде на Мальорці, невідомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шумахер підключений до апарату дихання. Він знаходиться під наглядом лікарів, проте сильно втратив у вазі.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер 29 грудня 2013 року під час катання на лижах отримав серйозні черепно-мозкові травми. Протягом двох років лікарі зробили Міхаелю кілька операцій, помістивши гонщика в стан штучної коми, в якій він провів майже півроку.

У вересні 2014-го Шумахера виписали з лікарні і перевезли в його будинок у Швейцарії, де він перебуває під наглядом фахівців.