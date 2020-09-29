Шумахера відвезли з будинку в Швейцарії

Семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера перевезли на Мальорку, де він продовжить реабілітацію на колишній віллі президента мадридського "Реала" Флорентіно Переса, розташованiй в південно-західній частині острова

Як повідомляє The Dailymail, дружина Шумахера Корінна придбала ділянку площею 1,5 га за 30 млн євро. Крім великого будинку з видом на море, в маєтку є два басейни, гостьовий будиночок, сад, а також вертолітний майданчик.

Заради маєтку сім'я Шумахерів покинула будинок в Швейцарії, де Міхаель проживав протягом декількох років.

Маєток на Мальорці The Daily Mail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корінна Шумахер купила маєток у Переса ще в 2018 році, але лише зрідка проводила там вихідні з дітьми та друзями.

Міхаель Шумахер 29 грудня 2013 року під час катання на лижах отримав серйозні черепно-мозкові травми. Протягом двох років лікарі зробили Міхаелю кілька операцій, помістивши гонщика в стан штучної коми, в якій він провів майже півроку.

У вересні 2014-го Шумахера виписали з лікарні і перевезли в його будинок в Швейцарії, де він перебував під наглядом фахівців.

Нещодавно стало відомо, як Міхаель спілкується із зовнішнім світом.