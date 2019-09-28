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28 вересня • оновлено в 18:36
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/ Формула 1

"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням

16.3т Читати матеріал російською

Почесний президент Формули-1 Берні Екклстоун захопився главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Путін і Екклстоун

Путін і Екклстоун

"Чи є у мене кумири? З того моменту, як я зустрів містера Путіна, я став його великим шанувальником. У тому, що стосується його поведінки, що стосується його справ. Нам треба ще кілька містерів Путіних. Мені хотілося б, щоб він не був дуже зайнятий розглядом справ, які його не стосуються, які складно виконати. Йому доводиться займатися занадто великою кількістю речей. Турбуватися про те, що трапиться з миром через 50 років, що буде зі світовим потеплінням, з ситуацією в Європі... Прикро, що у нього немає часу захопити Європу - це було б добре", - цитує Екклстоуна Чемпіонат.com.

Такі слова викликали справжню агонію у російських уболівальників (орфографія і стилістка збережені).

"Цікаво, а якби цей какалстоун потрапив у звичайну російську лікарню, він би теж захопився?", "Екклстоун просто з розуму вижив, ось і несе всяку ахінею ...", "Прогресивна деменція. Забирайте Вовку з усім кодлом на здоров'я" - пишуть користувачі.

"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням
"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням
"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням
"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням
"Шкода, що Путін не захопить Європу": президент Формули-1 шокував визнанням
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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський етап гоночної серії Формула-1 можуть перенести з Сочі в Санкт-Петербург. За інформацією ЗМІ цю ідею підтримав Володимир Путін.

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Особа
Берні Екклстоун
Місце
Росія
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Орест Сохар путінська шльондра! Мудиратор так норм буде?
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k Konstantin
k Konstantin
шлюха оно и есть шлюха
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Немо Александр
Немо Александр
Берни ещё не на Миротворце? Куда Антоха только смотрит? Опять тарелки облизывает?)))
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