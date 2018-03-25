Російський пілот Формули-1 зійшов з траси на Гран-прі Австралії через курйозу

Російський пілот команди Формули-1 Williams Сергій Сироткін не зміг завершити перше Гран-прі сезону. Під час заїзду в австралійському Мельбурні автогонщик з РФ зійшов з траси вже на шостому колі через те, що в його боліді зламалася гальмівна система.

З'ясувалося, що в машину потрапив пакет з-під сендвіча, який опинився на трасі та повністю заблокував гальмівний повітропровід. Це спричинило за собою займання задніх правих частини автомобіля і поломку всього гідравлічного контуру.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Австралії став німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель. Другим став британець Льюїс Хемілтон з команди Mercedes, а замкнув трійку призерів ще один пілот Ferrari фін Кімі Райкконен.

Як повідомляв "Обозреватель", в нинішньому сезоні керівництво Формули-1 прийняло рішення відмовитися від однієї з головних фішок змагань.