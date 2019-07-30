Просто космос: у Формулі-1 встановили історичне досягнення

Неймовірне досягнення вдалося підкорити команді Формули-1 Red Bull на Гран-Прі Німеччини. Механіки австрійського колективу побили рекорд зі швидкості проведення піт-стопу в історії.

Макс Ферстаппен на боліді Red Bull

Вони обслужили свого гонщика Макса Ферстаппена на піт-лейні за фантастичні 1,88 секунди. Зазначимо, що попереднє досягнення також належало Red Bull і воно протрималося всього два тижні: на Гран-Прі Великобританії 14 липня команді знадобилося 1,91 секунди, щоб обслужити болід П'єра Гаслі.

Відео нового рекордного піт-стопу:

Додамо, що переможцем неймовірної гонки Гран-прі Німеччини став саме володар нового рекорду Ферстаппен. У загальному заліку нідерландський гонщик посідає третє місце, поступаючись лідеру Льюїсу Хемілтону 63 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно помер легендарний чемпіон Формули-1 австрієць Нікі Лауда.

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