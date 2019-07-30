Просто космос: у Формулі-1 встановили історичне досягнення

Неймовірне досягнення вдалося підкорити команді Формули-1 Red Bull на Гран-Прі Німеччини. Механіки австрійського колективу побили рекорд зі швидкості проведення піт-стопу в історії.
Макс Ферстаппен на боліді Red Bull
Вони обслужили свого гонщика Макса Ферстаппена на піт-лейні за фантастичні 1,88 секунди. Зазначимо, що попереднє досягнення також належало Red Bull і воно протрималося всього два тижні: на Гран-Прі Великобританії 14 липня команді знадобилося 1,91 секунди, щоб обслужити болід П'єра Гаслі.
Відео нового рекордного піт-стопу:
FASTEST F1 PIT STOP EVER 😮⏱👨🔧. 1.88 seconds - Red Bull make history on their way to claiming the DHL Fastest Pit Stop Award in Germany ! . # F1 # Formula1 #GermanGP #RedBull #RedBullRacing #Hockenheim #InstaSport #Motorsport @redbullracing @ maxverstappen1 @dhlmotorsports
Додамо, що переможцем неймовірної гонки Гран-прі Німеччини став саме володар нового рекорду Ферстаппен. У загальному заліку нідерландський гонщик посідає третє місце, поступаючись лідеру Льюїсу Хемілтону 63 очками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно помер легендарний чемпіон Формули-1 австрієць Нікі Лауда.
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