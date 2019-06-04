Про Шумахера зробили оптимістичну заяву

Колишній генеральний промоутер і керуючий директор Формули-1 Берні Екклстоун розповів про стан семиразового чемпіона гоночної серії Міхаеля Шумахера.

"Поки Шумахер не з нами. Але коли йому стане краще, він відповість на всі наші запитання", - наводить Mirror слова Берні з посиланням на трейлер фільму Schumacher.

Вихід фільму запланований на 5 грудня 2019 року в Німеччині та Австрії. Зйомки проходили за підтримки дружини Шумахера Корінни і членів сім'ї. У картині буде розказано про життя і кар'єру гонщика, а також про його падінні під час катання на гірських лижах, яке призвело до травми голови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхаель Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014 го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він має серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходиться в інвалідному візку.

Нещодавно з'явилися непідтверджені дані, що Міхаеля бачили на популярному курорті.

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