Семиразовий чемпіон з автогонок у класі Формула-1 Міхаель Шумахер через шість років після травми мало нагадує себе колишнього, впевнений відомий нейрохірург Нікола Аччаррі.

"Інформації дуже мало. Зрозуміло, що представляючи його ситуацію через шість років після аварії, ми повинні уявити собі людину, яка дуже сильно відрізняється від того, якою ми її пам'ятаємо. Умови Міхаеля вимагають пильної уваги, яке стосується не тільки результатів черепно-мозкової травми", - цитує Аччаррі motorsport.com.

За словами лікаря у колишнього гонщика повинна бути команда фізіотерапевтів, здатних допомогти уникнути наслідків тривалого догляду.

"Я маю на увазі м'язову атрофію, ураження сухожилля, остеопороз. Це дуже делікатна ситуація, яка у випадках менш економічно вдалих часто призводить до раннього кінця, тому що можуть виникнути незворотні наслідки", - заявив Аччаррі.

Раніше менеджер і близький друг Міхаеля Шумахера Віллі Вебер звинуватив Корінну в приховуванні правди про здоров'я легендарного пілота Формули-1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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