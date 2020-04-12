Помер легендарний пілот Формули-1

Чотириразовий віцечемпіон автогонок у класі Формула-1 і переможець гонки "24 години Ле-Мана" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років після тривалої хвороби.

In 1961, Sir Stirling Moss won the hearts of the nation to be crowned Sportsview Personality winner.



Watch the moment he received the trophy: https://t.co/VGFLUS43cl pic.twitter.com/VDF1NVuo5U — BBC Sport (@BBCSport) April 12, 2020

Стірлінг Мосс

За кар'єру Мосс провів 529 гонок, здобувши перемогу в 212. У "Формулі-1" Мосс виступив в 66 Гран-прі, вигравши 16 з них.

Мосс був змушений завершити кар'єру в 1962 році після того, як потрапив в аварію в Гудвуді – в результаті якої провів місяць в комі і був частково паралізований протягом півроку.

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