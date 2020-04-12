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12 квітня • оновлено в 21:12
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Економіка Шоу

/ Формула 1

Помер легендарний пілот Формули-1

7.5т
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Чотириразовий віцечемпіон автогонок у класі Формула-1 і переможець гонки "24 години Ле-Мана" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років після тривалої хвороби.

Стірлінг Мосс

Стірлінг Мосс

За кар'єру Мосс провів 529 гонок, здобувши перемогу в 212. У "Формулі-1" Мосс виступив в 66 Гран-прі, вигравши 16 з них.

Мосс був змушений завершити кар'єру в 1962 році після того, як потрапив в аварію в Гудвуді – в результаті якої провів місяць в комі і був частково паралізований протягом півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з легкої атлетики помер від коронавируса.

2 квітня в Іспанії від коронавируса помер легендарний футболіст мадридського "Реала" Грегоріо Беніто.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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