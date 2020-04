Помер легендарний пілот Формули-1

Чотириразовий віцечемпіон автогонок у класі Формула-1 і переможець гонки "24 години Ле-Мана" сер Стірлінг Мосс помер у віці 90 років після тривалої хвороби.

In 1961, Sir Stirling Moss won the hearts of the nation to be crowned Sportsview Personality winner.



