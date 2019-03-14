Помер директор Формули-1

Гоночний директор автогонок у класі Формула-1 Чарлі Уайтінг помер у Мельбурні в ніч на 14 березня від легеневої емболії. Йому було 66 років.

Чарлі Уайтінг

"Він був приголомшливим гоночним директором, важливою і неповторною постаттю у Формулі-1, яка втілювала етику й дух цього фантастичного виду спорту. В особі Чарлі Формула-1 втратила вірного друга і харизматичного представника", — сказав президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Жан Тодт в офіційному прес-релізі ФІА.

Чарлі Уайтінг

"Звістка про його смерть викликала у мене великий смуток. Я спустошений. Це не лише втрата для мене особисто, але також для всієї родини Формули-1, ФІА і всього автоспорту", — заявив спортивний директор Ф-1 Росс Браун.

Уайтінг почав працювати у Ф-1 у 1977 році в команді "Хескет", але через декілька років зробив кар'єру в "Бребемi" Берні Екклстоуна, став старшим механіком і зіграв важливу роль в перемогах Нельсона Піке в чемпіонатах світу 1981 і 1983 років.

Чарлі Уайтінг

Пізніше Уайтінг перейшов на роботу в ФІА як технічний делегат, а з 1997 року став гоночним директором і директором із гоночної безпеки.

Нагадаємо, що в цей вікенд (16-17 березня) в Австралії стартує новий сезон Формули-1. Раніше був опублікований календар змагань.

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