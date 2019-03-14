МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Формула 1

Помер директор Формули-1

1.6тЧитати матеріал російською

Гоночний директор автогонок у класі Формула-1 Чарлі Уайтінг помер у Мельбурні в ніч на 14 березня від легеневої емболії. Йому було 66 років.

Чарлі Уайтінг

Чарлі Уайтінг

"Він був приголомшливим гоночним директором, важливою і неповторною постаттю у Формулі-1, яка втілювала етику й дух цього фантастичного виду спорту. В особі Чарлі Формула-1 втратила вірного друга і харизматичного представника", — сказав президент Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) Жан Тодт в офіційному прес-релізі ФІА.

Чарлі Уайтінг

Чарлі Уайтінг

"Звістка про його смерть викликала у мене великий смуток. Я спустошений. Це не лише втрата для мене особисто, але також для всієї родини Формули-1, ФІА і всього автоспорту", — заявив спортивний директор Ф-1 Росс Браун.

Уайтінг почав працювати у Ф-1 у 1977 році в команді "Хескет", але через декілька років зробив кар'єру в "Бребемi" Берні Екклстоуна, став старшим механіком і зіграв важливу роль в перемогах Нельсона Піке в чемпіонатах світу 1981 і 1983 років.

Чарлі Уайтінг

Чарлі Уайтінг

Пізніше Уайтінг перейшов на роботу в ФІА як технічний делегат, а з 1997 року став гоночним директором і директором із гоночної безпеки.

Новини
Синові Шумахера знайшли команду у Формулі-1

Нагадаємо, що в цей вікенд (16-17 березня) в Австралії стартує новий сезон Формули-1. Раніше був опублікований календар змагань.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
АвстраліяМельбурн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки