Пілоти Формули-1 відмовилися підтримати рух Black Lives Matter

Шість пілотів Формули-1 відмовилися підтримати рух Black Lives Matter і схилити коліно перед стартом гонки на першому етапі сезону – Гран-прі Австрії

Не схилили коліно в знак протесту проти расизму російський пілот Alpha Tauri Данило Квят, представник Ferrari Шарль Леклер (Монако), гонщики з команди Alpha Romeo фін Кімі Райкконен і італієць Антоніо Джовінаццо, голландець Макс Ферстаппен з Red Bull і іспанець Карлос Сайнс (McLaren).

При цьому всі пілоти перед стартом одягли футболки з написами, що закликають боротися з расизмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень назад запасний голкіпер американської футбольної команди "Норт Кароліна Карідж" Саманта Мерфі перед матчем проти "Портленд Торнс" не схилився коліно в підтримку руху Black Lives Matter, яке виникло після загибелі темношкірого Джорджа Флойда під час затримання поліцейським.