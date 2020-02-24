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24 лютого • оновлено в 17:37
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/ Формула 1

Пілот Формули-1 зізнався у ненависті до Росії

5.2т
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Канадський автогонщик Ленс Стролл, який виступає за команду "Рейсінг Пойнт", висловився про якість траси в Сочі, де проходить етап Формули-1.

Він заявив, що ненавидить Росію, зазначивши, що траса в Сочі – найгірша в календарі.

Ленс Стролл

Ленс Стролл

planetf1.com

"Ненавиджу Росію. Похмурий автодром. Нудна траса, ніяких швидкісних поворотів. Найгірший автодром у всій Формулі-1", – цитує Стролла Motorsport.

У минулому сезоні 21-річний канадський гонщик набрав 21 очко і зайняв 15-е місце в загальному заліку чемпіонату Формула-1. На Гран-прі в Сочі Стролл зайняв 11-й рядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація спорту Шанхая оголосила про скасування Гран-прі Формули-1 через поширення по Китаю епідемії коронавірусу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Формула 1
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Махно Володимир
Махно Володимир
он еще не видел какие дороги на россии и в глубинках! а когда он узнает что они ходят на ведро а потом это выливают в окно, он вообще дар речи потеряет!
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
мokшaнофоб?
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Kom AV
Kom AV
Сочи конечно не Монца, но всё же на ней скорость несколько выше чем на других автодромах. Интересно, а что он сказал о Бразилии, где средняя скорость 145-150 км или Венгрии 170-180, по Францию можно не спрашивать, молодой он ещё там было около 160, против 210-220 в Сочи...
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