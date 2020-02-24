Пілот Формули-1 зізнався у ненависті до Росії

Канадський автогонщик Ленс Стролл, який виступає за команду "Рейсінг Пойнт", висловився про якість траси в Сочі, де проходить етап Формули-1.

Він заявив, що ненавидить Росію, зазначивши, що траса в Сочі – найгірша в календарі.

Ленс Стролл planetf1.com

"Ненавиджу Росію. Похмурий автодром. Нудна траса, ніяких швидкісних поворотів. Найгірший автодром у всій Формулі-1", – цитує Стролла Motorsport.

У минулому сезоні 21-річний канадський гонщик набрав 21 очко і зайняв 15-е місце в загальному заліку чемпіонату Формула-1. На Гран-прі в Сочі Стролл зайняв 11-й рядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація спорту Шанхая оголосила про скасування Гран-прі Формули-1 через поширення по Китаю епідемії коронавірусу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!