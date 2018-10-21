Пілот Ferrari виграв Гран-прі США Формули-1

Пілот Ferrari Кімі Райкконен виграв 17-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Фінський гонщик провів блискучу гонку і фінішував першим на автодромі в Остіні (США)

Головною інтригою було дострокове чемпіонство Льюїса Хемілтона. Перед американським Гран-прі Льюїса відділяло 67 очок від найближчого суперника - лідера Ferrari Себастьяна Феттеля. Щоб стати недосяжним для німця, Хемілтону необхідно було б набирати на 8 очок більше конкурента, що він зробити не зміг.

Formula 1 Amerika Gran Prix Start



Kimi sevindirdi, Vettel üzdü!

# pic.twitter.com/Wc1jT7ZmMq - Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 21 жовтня 2018 р

Стартувавши другим, Райкконен вже в першому повороті захопив лідерство і здобув першу в сезоні для себе перемогу. Другим фінішував Макс Ферстаппен (Red Bull), третє місце у Хемілтона.

Феттель вже на старті влаштував зіткнення з Ріккардо, відкотившись в кінець пелотона. Себ сміливо атакував Дена, стикнувся з ним колесами і відправився в розворот. Решту часу італійський німець намагався прорватися до першої трійки, але фінішував лише четвертим.

Гран-прі США

Гран-прі США

Гран-прі США

результати гонки

пілоткомандачасшвидкістьПіт

1. К.РайкконенFerrari1: 34.18.643196.2051

2. М.ФерстаппенRed Bull+1.281196.1611

3. Л.ХемілтонMercedes+2.342196.1242

4. С. ФеттельFerrari+18.222195.5751

5. В.БоттасMercedes+24.744195.3511

6. Н.ХюлкенбергRenault+87.210193.2271

7. К.СайнсRenault+94.994192.9661

Е.ОконRacing Point+99.288192.8221

К.МагнуссенHaas+100.657192.7761

8. C.ПересRacing Point+101.080192.7621

9. Б.ХартліToro Rosso+1 коло191.6361

10. М. ЕріксонSauber+1 коло191.5931

11. С.ВандорнMcLaren+1 коло191.5462

12. П.ГасліToro Rosso+1 коло190.7702

13. С.СіроткінWilliams+1 коло190.3602

14. Л.СтроллWilliams+ 2 коло188.4633

* Естебан Вікон і Кевін Магнуссен дискваліфіковані

Краще коло: Л.Хемілтон (Mercedes) - 1: 37.392 (40 коло, 203,783 км / ч).

причини сходів

пілоткомандаколоПричина

Ф.АлонсоMcLaren1аварія

Р.ГрожанHaas2аварія

Д.РіккардоRed Bull Racing8електрика

Ш.ЛеклерSauber31мех.проблеми

Положення в чемпіонаті: Особистий залік

пілотКраїнакомандаокуляри

=1. Л.Хемілтон

Mercedes AMG Petronas Motorsport346

=2. С. Феттель

Scuderia Ferrari276

3. К.Райкконен

Scuderia Ferrari221

4. В.Боттас

Mercedes AMG Petronas Motorsport217

=5. М.Ферстаппен

Aston Martin Red Bull Racing191

=6. Д.Ріккардо

Aston Martin Red Bull Racing146

7. Н.Хюлкенберг

Renault Sport Formula 1 Team61

=8.C.Перес

Racing Point Force India57

9. К.Магнуссен

Haas F1 Team53

=10. Ф.Алонсо

McLaren F1 Team50

=11. Е.Окон

Racing Point Force India49

=12. К.Сайнс

Renault Sport Formula 1 Team45

=13. Р.Грожан

Haas F1 Team31

=14. П.Гаслі

Red Bull Toro Rosso Honda28

=15. Ш.Леклер

Alfa Romeo Sauber F1 Team21

=16. С.Вандорн

McLaren F1 Team8

17. М. Еріксон

Alfa Romeo Sauber F1 Team7

18. Л.Стролл

Williams Martini Racing6

=19. Б.Хартлі

Red Bull Toro Rosso Honda4

=20. С.Сіроткін

Williams Martini Racing1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

командамоторокуляри

=1. Mercedes AMG Petronas MotorsportMercedes563

=2. Scuderia FerrariFerrari497

=3. Aston Martin Red Bull RacingRenault337

=4. Renault Sport Formula 1 TeamRenault106

=5. Haas F1 TeamFerrari84

=6. McLaren F1 TeamRenault58

=7. Racing Point Force IndiaMercedes47

=8. Red Bull Toro Rosso HondaHonda32

=9. Alfa Romeo Sauber F1 TeamFerrari28

=10. Williams Martini RacingMercedes7

дкSahara Force India F1 TeamMercedes59

Як повідомляв OBOZREVATEL , Феттель влаштував зіткнення на Гран-прі Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Феттель влаштував зіткнення на Гран-прі Японії.