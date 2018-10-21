Пілот Ferrari виграв Гран-прі США Формули-1

Пілот Ferrari Кімі Райкконен виграв 17-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Фінський гонщик провів блискучу гонку і фінішував першим на автодромі в Остіні (США)
Головною інтригою було дострокове чемпіонство Льюїса Хемілтона. Перед американським Гран-прі Льюїса відділяло 67 очок від найближчого суперника - лідера Ferrari Себастьяна Феттеля. Щоб стати недосяжним для німця, Хемілтону необхідно було б набирати на 8 очок більше конкурента, що він зробити не зміг.
Formula 1 Amerika Gran Prix Start- Ömer Lütfü Gözsüz (@omerlutfugozsuz) 21 жовтня 2018 р
Kimi sevindirdi, Vettel üzdü!
# pic.twitter.com/Wc1jT7ZmMq
Стартувавши другим, Райкконен вже в першому повороті захопив лідерство і здобув першу в сезоні для себе перемогу. Другим фінішував Макс Ферстаппен (Red Bull), третє місце у Хемілтона.
Феттель вже на старті влаштував зіткнення з Ріккардо, відкотившись в кінець пелотона. Себ сміливо атакував Дена, стикнувся з ним колесами і відправився в розворот. Решту часу італійський німець намагався прорватися до першої трійки, але фінішував лише четвертим.
Гран-прі США
Гран-прі США
Гран-прі США
результати гонки
пілоткомандачасшвидкістьПіт
1. К.РайкконенFerrari1: 34.18.643196.2051
2. М.ФерстаппенRed Bull+1.281196.1611
3. Л.ХемілтонMercedes+2.342196.1242
4. С. ФеттельFerrari+18.222195.5751
5. В.БоттасMercedes+24.744195.3511
6. Н.ХюлкенбергRenault+87.210193.2271
7. К.СайнсRenault+94.994192.9661
Е.ОконRacing Point+99.288192.8221
К.МагнуссенHaas+100.657192.7761
8. C.ПересRacing Point+101.080192.7621
9. Б.ХартліToro Rosso+1 коло191.6361
10. М. ЕріксонSauber+1 коло191.5931
11. С.ВандорнMcLaren+1 коло191.5462
12. П.ГасліToro Rosso+1 коло190.7702
13. С.СіроткінWilliams+1 коло190.3602
14. Л.СтроллWilliams+ 2 коло188.4633
* Естебан Вікон і Кевін Магнуссен дискваліфіковані
Краще коло: Л.Хемілтон (Mercedes) - 1: 37.392 (40 коло, 203,783 км / ч).
причини сходів
пілоткомандаколоПричина
Ф.АлонсоMcLaren1аварія
Р.ГрожанHaas2аварія
Д.РіккардоRed Bull Racing8електрика
Ш.ЛеклерSauber31мех.проблеми
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілотКраїнакомандаокуляри
=1. Л.Хемілтон
Mercedes AMG Petronas Motorsport346
=2. С. Феттель
Scuderia Ferrari276
3. К.Райкконен
Scuderia Ferrari221
4. В.Боттас
Mercedes AMG Petronas Motorsport217
=5. М.Ферстаппен
Aston Martin Red Bull Racing191
=6. Д.Ріккардо
Aston Martin Red Bull Racing146
7. Н.Хюлкенберг
Renault Sport Formula 1 Team61
=8.C.Перес
Racing Point Force India57
9. К.Магнуссен
Haas F1 Team53
=10. Ф.Алонсо
McLaren F1 Team50
=11. Е.Окон
Racing Point Force India49
=12. К.Сайнс
Renault Sport Formula 1 Team45
=13. Р.Грожан
Haas F1 Team31
=14. П.Гаслі
Red Bull Toro Rosso Honda28
=15. Ш.Леклер
Alfa Romeo Sauber F1 Team21
=16. С.Вандорн
McLaren F1 Team8
17. М. Еріксон
Alfa Romeo Sauber F1 Team7
18. Л.Стролл
Williams Martini Racing6
=19. Б.Хартлі
Red Bull Toro Rosso Honda4
=20. С.Сіроткін
Williams Martini Racing1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
командамоторокуляри
=1. Mercedes AMG Petronas MotorsportMercedes563
=2. Scuderia FerrariFerrari497
=3. Aston Martin Red Bull RacingRenault337
=4. Renault Sport Formula 1 TeamRenault106
=5. Haas F1 TeamFerrari84
=6. McLaren F1 TeamRenault58
=7. Racing Point Force IndiaMercedes47
=8. Red Bull Toro Rosso HondaHonda32
=9. Alfa Romeo Sauber F1 TeamFerrari28
=10. Williams Martini RacingMercedes7
дкSahara Force India F1 TeamMercedes59
Як повідомляв OBOZREVATEL , Феттель влаштував зіткнення на Гран-прі Японії.
Як повідомляв OBOZREVATEL , Феттель влаштував зіткнення на Гран-прі Японії.