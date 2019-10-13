Пілот Ferrari вибив конкурента з траси на Гран-прі Японії - опубліковано відео

В Японії відбувся сімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі пройшов на знаменитій трасі в Судзукі і завершився перемогою Валттері Боттас з Mercedes.
Гонка ознаменувалася вильотом лідера Red Bull Макса Ферстапена. Вже на першому колі голландець зіткнувся з Шарлем Лелером з Ferrari. Монегаск просто виштовхнув суперника, але ніяке покарання за це не отримав.
Другим фінішував Себастьян Феттель. Німець, який виграв напередодні кваліфікацію, вкрай невдало стартував, але завдяки кращій роботі з гумою зміг зберегти другу сходинку у впертій боротьбі з Льюїсом Хемілтоном (Mercedes) на останніх колах.
Через два тижні боротьба продовжиться в Мексиці.
Гран-прі Японії
Гран-прі Японії
Гран-прі Японії
Гран-прі Японії
Гран-прі Японії
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. В.Боттас
|Mercedes
|2
|2. С. Феттель
|Ferrari
|+11.376
|2
|3. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+11.786
|2
|4. А.Елбон
|Red Bull
|+61.152
|2
|5. К.Сайнс
|McLaren
|+69.081
|1
|6. Ш.Леклер
|Ferrari
|+1 коло
|3
|7. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|1
|8. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|10. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|1
|11. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|1
|12. Л.Норріс
|McLaren
|+1 коло
|2
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|2
|14. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|1
|15. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|2
|16. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|2
|17. С.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|2
|18. Д.Расселл
|Williams
|+ 2 коло
|1
|19. Р.Кубіца
|Williams
|+ 2 коло
|2
Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 30.983 (45 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|14
|мех.проблеми
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня шістнадцятий етап Формули-1 (Гран-прі Росії) пройшов на автодромі в Сочі і завершився переможним дублем Mercedes.
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!