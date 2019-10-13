Пілот Ferrari вибив конкурента з траси на Гран-прі Японії - опубліковано відео

В Японії відбувся сімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі пройшов на знаменитій трасі в Судзукі і завершився перемогою Валттері Боттас з Mercedes.

Гонка ознаменувалася вильотом лідера Red Bull Макса Ферстапена. Вже на першому колі голландець зіткнувся з Шарлем Лелером з Ferrari. Монегаск просто виштовхнув суперника, але ніяке покарання за це не отримав.

Другим фінішував Себастьян Феттель. Німець, який виграв напередодні кваліфікацію, вкрай невдало стартував, але завдяки кращій роботі з гумою зміг зберегти другу сходинку у впертій боротьбі з Льюїсом Хемілтоном (Mercedes) на останніх колах.

Через два тижні боротьба продовжиться в Мексиці.

Гран-прі Японії

Гран-прі Японії

Гран-прі Японії

Гран-прі Японії

Гран-прі Японії

результати гонки пілот команда час Піт 1. В.Боттас Mercedes 2 2. С. Феттель Ferrari +11.376 2 3. Л.Хемілтон Mercedes +11.786 2 4. А.Елбон Red Bull +61.152 2 5. К.Сайнс McLaren +69.081 1 6. Ш.Леклер Ferrari +1 коло 3 7. Д.Ріккардо Renault +1 коло 1 8. П.Гаслі Toro Rosso +1 коло 1 9. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 10. Л.Стролл Racing Point +1 коло 1 11. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 1 12. Л.Норріс McLaren +1 коло 2 13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 2 14. Р.Грожан Haas +1 коло 1 15. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 2 16. К.Магнуссен Haas +1 коло 2 17. С.Перес Racing Point +1 коло 2 18. Д.Расселл Williams + 2 коло 1 19. Р.Кубіца Williams + 2 коло 2 Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) 1: 30.983 (45 коло) причини сходів пілот команда кіл Причина М.Ферстаппен Red Bull Racing 14 мех.проблеми

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня шістнадцятий етап Формули-1 (Гран-прі Росії) пройшов на автодромі в Сочі і завершився переможним дублем Mercedes.

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