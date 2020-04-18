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18 квітня • оновлено в 15:41
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/ Формула 1

Опубліковано рідкісне приголомшливе фото Шумахера

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Компанія Jens Munser Designs, що спеціалізується на створенні дизайнів гоночних шоломів, опублікувала рідкісну архівну фотографію, на якій зображені два її клієнта - Міхаель Шумахер і Себастьян Феттель

Фото зроблено в 1998 році, коли 11-річний Феттель брав участь в картинговому турнірі - меморіалі фон Трипса, який проводився на картодромі в рідному місті Шумахера Керпенi.

"Приголомшлива фотографія Себастьяна з Міхаелем. На Себе перший шолом, який ми розфарбували для нього. З Міхаелем ми почали працювати через пару років", - йдеться у підписі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що експілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Міхаель Шумахер Себастьян Феттель
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