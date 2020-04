Опубліковано рідкісне приголомшливе фото Шумахера

Компанія Jens Munser Designs, що спеціалізується на створенні дизайнів гоночних шоломів, опублікувала рідкісну архівну фотографію, на якій зображені два її клієнта - Міхаель Шумахер і Себастьян Феттель

Фото зроблено в 1998 році, коли 11-річний Феттель брав участь в картинговому турнірі - меморіалі фон Трипса, який проводився на картодромі в рідному місті Шумахера Керпенi.

Awesome photo of Sebastian with Michael in 1997.



Seb is wearing the first helmet we painted for him. We started working with Michael a couple of years later. pic.twitter.com/9A6MsWaQZ1