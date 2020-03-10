Офіційно: Формула-1 виступила з жорсткою заявою щодо коронавірусу

Організатори Формули-1 виступили з офіційною заявою щодо коронавірусу, відповівши на слова скептиків, що, мовляв, незважаючи на небезпечну ситуацію, турнір стартує за планом.

"Здоров'я та безпека уболівальників Формули-1, сімей та всієї спільноти мають пріоритетне значення. У зв'язку з тривалим поширенням коронавірусу та його впливом на світову спільноту, у Ф-1 постійно підтримують діалог із промоутерами, урядами та органами охорони здоров'я для забезпечення захисту всіх людей в спорті і навколо нього. Формула-1 застосовує науковий підхід до спалаху коронавірусу, щоб реалізувати всі необхідні заходи для мінімізації ризику та захисту персоналу", – йдеться в заяві керівництва Ф-1.

f1news.ru

Також у повідомленні говориться, що Гран-прі Бахрейну цьогоріч вирішено провести без глядачів у рамках заходів, вжитих країною для обмеження поширення недуги. Гран-прі Китаю, що спершу було заплановане на 17–19 квітня, відкладене.

"Безпека всіх учасників має найголовніше значення для Формули-1, ФІА, команд і промоутерів", – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що перший етап сезону Гран-прі Австралії відбудеться з глядачами вже в найближчий вікенд – з 13-го до 15 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори церемонії запалювання олімпійського вогню вжили надзвичайних заходів через коронавірус.

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