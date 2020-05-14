Офіційно: Ferrari вигнала Феттеля, підписавши пілота з команди-конкурента

Максим Богданов Формула 1 18:15, 14.05.2020 Оновлено: 18:15, 14.05.2020

Італійська команда Формули-1 Ferrari оголосила про підписання угоди з іспанським гонщиком McLaren Карлосом Сайнсем, який замінить чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

Для німця сезон-2020 стане останнім у складі Ferrari.

Карлос Сайнс

До переходу в McLaren Сайнс виступав за Toro Roso і Reanult. Всього на рахунку Карлоса 102 гонки в Формулі-1 і один подіум. У 2019 гонщик був найсильнішим в середній групі і посів шосте місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Феттель зробив дикий вчинок на Гран-прі Італії. Гонку виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок саме Феттеля.

На 6-му колі німець помилився в одному з поворотів і вилетів за межі треку. Повертаючись на трасу Себ не впевнився в безпеці маневру і підчепив Ленса Стролла.

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Спорт Формула 1

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