Офіційно: Ferrari вигнала Феттеля, підписавши пілота з команди-конкурента

Італійська команда Формули-1 Ferrari оголосила про підписання угоди з іспанським гонщиком McLaren Карлосом Сайнсем, який замінить чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

. @ Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022 https://t.co/XA3xLP0a77 - Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

Для німця сезон-2020 стане останнім у складі Ferrari.

Карлос Сайнс

До переходу в McLaren Сайнс виступав за Toro Roso і Reanult. Всього на рахунку Карлоса 102 гонки в Формулі-1 і один подіум. У 2019 гонщик був найсильнішим в середній групі і посів шосте місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Феттель зробив дикий вчинок на Гран-прі Італії. Гонку виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок саме Феттеля.

На 6-му колі німець помилився в одному з поворотів і вилетів за межі треку. Повертаючись на трасу Себ не впевнився в безпеці маневру і підчепив Ленса Стролла.

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