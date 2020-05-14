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15 травня • оновлено в 12:41
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/ Формула 1

Офіційно: Ferrari вигнала Феттеля, підписавши пілота з команди-конкурента

7.1т
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Італійська команда Формули-1 Ferrari оголосила про підписання угоди з іспанським гонщиком McLaren Карлосом Сайнсем, який замінить чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

Для німця сезон-2020 стане останнім у складі Ferrari.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

До переходу в McLaren Сайнс виступав за Toro Roso і Reanult. Всього на рахунку Карлоса 102 гонки в Формулі-1 і один подіум. У 2019 гонщик був найсильнішим в середній групі і посів шосте місце в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року Феттель зробив дикий вчинок на Гран-прі Італії. Гонку виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, проте найбільший резонанс викликав вчинок саме Феттеля.

На 6-му колі німець помилився в одному з поворотів і вилетів за межі треку. Повертаючись на трасу Себ не впевнився в безпеці маневру і підчепив Ленса Стролла.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Карлос Сайнс Себастьян Феттель
Тег
Ferrari F1
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