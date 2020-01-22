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22 січня • оновлено в 12:00
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Нові фото Шумахера викликали грандіозний скандал: що відомо

1.5т
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Невідомі хочуть продати фотографії семиразового чемпіона "Формули-1" Міхаеля Шумахера, зроблені після аварії на гірських лижах.

Нові фото Шумахера викликали грандіозний скандал: що відомо

lajme-javore.com

За інформацією Mirror, фото були зроблені в його будинку в Женеві. Зловмисники планують виручити за зображення 1 мільйон фунтів стерлінгів. Дружина легендарного гонщика Корінна звернулася в поліцію зі скаргою на втручання в приватне життя.

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Дружина Шумахера розкрила прохання Міхаеля

Нагадаємо, Шумахер отримав черепно-мозкову травму в грудні 2013 року і деякий час перебував у комі. Після інциденту німець не з'являється в публічному просторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський нейрохірург Нікола Аччарі розкрив подробиці стану Міхаеля Шумахера, заявивши, що "нічого спільного з тим, яким ми його пам'ятаємо, немає".

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Автор
Денис Карпов
Особа
Міхаель Шумахер
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