"Несе добре людям": ексбос Формули-1 зізнався в любові до Путіна

Колишній власник Формули-1 Берні Еккслтоун відзначився прогином перед президентом Росії Володимиром Путіним.

Британський бізнес-магнат заявив, що глава Кремля робить для людей тільки добрі речі, і повинен керувати Європою.

Берні Екклстоун і Володимир Путін

"Якщо хтось візьме автомат і захоче пристрелити Путіна, я стану перед ним. Він гарний хлопець. Він ніколи не робив нічого, що б робило людям недобрі речі. Я б хотів, щоб він керував Європою. У нас нікого немає, тому гірше бути не може. Я не прихильник демократії. Вам потрібен диктатор. Як диктатор ви говорите: "Це те, що я збираюся зробити". При демократії це пом'якшується", – цитує Екклстоуна видання The Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі було опубліковано відео реакції Володимира Путіна на гімн України під час Європейських ігор.

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