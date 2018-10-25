''Неймовірна річ'': Шумахер вразив екс-боса Ferrari

Колишній керівник Ferrari Стефано Доменікалі розповів про професійні якості Міхаеля Шумахера, із яким він працював у ролі тім-менеджера і спортивного директора гоночної команди.

"Якщо говорити суто про гоночнi речі, то я дізнався від нього наступне: треба закрити очі і, як в уповільненому режимі, уявити своє коло, щоб покадрово побачити щось, що дасть певну перевагу. Коли він так робив, то в роботі з інженерами він знаходив якісь речі, які допомагали стати швидшим — під час входу в поворот, у його середині і на виході", — цитує sports.ru Доменікалі.

Італієць ніколи не зустрічався із подібним.

"У нього була така здатність — закрити очі й уявити, що можна зробити, щоб підвищити свій рівень як гонщика, а також усієї команди. Це найнеймовірніша річ, яку я бачив за роки нашої співпраці", — розповів Доменікалі.

Італійський фахівець згадав аварію у 1999 році.

"Мене вразило, що він ніколи не говорив нічого поганого про команду. Тоді в Сільверстоуні він зламав ногу. Проблема виникла через те, що ми не закріпили з'єднання гальм, і зник тиск. Але Міхаель ніколи не висловлювався про це офіційно — він ніколи не говорив що-небудь проти команди публічно", — підсумував екс-бос Ferrari.

Нагадаємо, що Міхаель Шумахер 29 грудня 2013 року під час катання на лижах упав, вдарившись головою об камінь, й отримав множинні пошкодження обох півкуль мозку. Протягом двох років лікарі зробили Міхаелю декілька операцій, помістивши гонщика у стан штучної коми, у якій він провів майже півроку.

У вересні 2014 го Шумахера виписали з лікарні і перевезли в його будинок у Швейцарії, де він — під наглядом фахівців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шумахер підключений до апарату дихання. Він перебуває під наглядом лікарів, проте сильно втратив у вазі.