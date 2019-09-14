Названі можливі причини госпіталізації Шумахера

Професор Мішель ПУКО висловився про причини госпіталізації семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера в паризьку клініку.

ПУКО заявив, що лікування стовбуровими клітинами може бути націлене на усунення запального процесу в серце.

"З огляду на місце госпіталізації, здається, мова не йде про мозок. У всій Франції не було офіційних експериментів в цій області", - зазначив він в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Експерт додав, що раніше стовбурові клітини застосовували при хворобі Альцгеймера, але поки їх ніколи не використовували для лікування мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014 го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018 го британське видання Daily Mail повідомило, що екс-пілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019 го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

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