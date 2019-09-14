Головна Новини
14 вересня • оновлено в 22:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Названі можливі причини госпіталізації Шумахера

1.2т Читати матеріал російською

Професор Мішель ПУКО висловився про причини госпіталізації семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера в паризьку клініку.

Названі можливі причини госпіталізації Шумахера

ПУКО заявив, що лікування стовбуровими клітинами може бути націлене на усунення запального процесу в серце.

"З огляду на місце госпіталізації, здається, мова не йде про мозок. У всій Франції не було офіційних експериментів в цій області", - зазначив він в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Експерт додав, що раніше стовбурові клітини застосовували при хворобі Альцгеймера, але поки їх ніколи не використовували для лікування мозку.

Новини
Шумахер давно в сознании: что на самом деле происходит с Михаэлем?

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014 го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018 го британське видання Daily Mail повідомило, що екс-пілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019 го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Міхаель Шумахер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel