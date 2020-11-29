На Формулі-1 сталася страшна вогняна аварія з вибухом. Відео

Максим Іншаков Формула 1 16:59, 29.11.2020 Оновлено: 18:17, 29.11.2020

Пілот Формули-1 Ромен Грожан потрапив у жахливу аварію на старті Гран-прі Бахрейну.

Болід французького пілота Haas на першому колі зіткнувся з росіянином Данилом Квятом, влетів у відбійник і вибухнув. Грожан зміг сам покинути палаючий кокпіт, і його оперативно доставили до шпиталю.

У француза діагностували опіки рук і щиколоток.

Роман стрибає з палаючої машини
Кадр із відео
Наслідки аварії
Кадр із відео
Ніс боліда, що застряг у відбійнику
Кадр із відео
Задня частина боліда
Кадр із відео
Розірваний болід
Кадр із відео
Роман Грожан відразу після аварії
Кадр із відео
Романа везуть до лікарні
Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, етап у Сочі чемпіонату світу з автогонок у класі Формули-2 зупинили через страшну аварію 25-річних британця Джека Ейткена та італійця Луки Гьотто.

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Спорт Формула 1

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